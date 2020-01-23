Путин рассказал о поразившем его факте про блокаду Ленинграда

23.01.2020, 15:12, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал об историческом факте о блокаде Ленинграда, который его «потряс».

«Сам не знал, только что, несколько дней назад, поднимая документы, обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава государства добавил, что лишенные воды и света, тепла, люди продолжали трудиться, заниматься наукой и искусством.

«Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей – вершиной человеческого достоинства», – отметил российский лидер.

В четверг Путин прилетел в Израиль, где встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и принял участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.

Напомним, в апреле 2015 года Путин поделился воспоминаниями своих отца и матери о Великой Отечественной войне. Российский лидер призвал передать правду о блокаде Ленинграда будущим поколениям.



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