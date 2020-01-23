Умер сын Рязановой актер Перов

Умер российский актер Данила Перов. Об этом сообщили 23 января на сайте театра «Содружество актеров Таганки».

Ему был 51 год.

«Сегодня ночью скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом», – говорится в посте.

Прощальная панихида состоится 24 января в 11.00 в театре «Содружество актеров Таганки»

Данила Перов – сын актеров Раисы Рязановой и Юрия Перова.

Он служил в театре «Содружество актеров Таганки», снимался в кино и сериалах. В частности, «Марш Турецкого», «Универ», «Интерны», «Отель Элеон».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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