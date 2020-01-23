Украинским инвесторам правительство тоже предоставит «инвестиционную няню» – пообещал Гончарук Ярославскому

В Украине заметны существенные изменения, что позволяет реализовывать в стране большие инфраструктурные проекты. Об этом во время завтрака в Украинском доме в Давосе заявил владелец и президент группы DCH, украинский бизнесмен Александр Ярославский. Трансляцию вел в YouTube канал in time Ukraine.

«От себя могу сказать, в Украине на 100% изменилась ситуация. Я буду говорить о конкретных вещах: много лет мы пытались начать строительство аэропорта в городе Днепр (хотим, конечно, и в Донецке), а в этом году мы начинаем строительство этого важного инфраструктурного объекта, и я надеюсь, что это только начало», – сказал бизнесмен.

Он добавил, что планирует инвестировать в развитие украинской инфраструктуры, и назвал Давос-2020 самым продуктивным для Украины.

Ярославский задал вопрос премьер-министру Алексею Гончаруку: «Я здесь слышал, что «очень нежно» вы будете относиться к иностранным инвесторам – у них будут «няни». Я хочу спросить у премьер-министра: а будут ли «няни» для местных инвесторов, будет ли к ним такое же «нежное» отношение, как к иностранным инвесторам?».

Премьер в ответ на вопрос бизнесмена заявил, что каждый инвестор получит в правительстве «персонального менеджера» – «investment nanny» (инвестиционную няню. – «ГОРДОН»), а правительство готово принимать сигналы от инвесторов о трудностях или противодействии чиновников на местах, но в будущем намерено создать четкую систему и прозрачные процедуры, которые позволят Украине отказаться от практики «ручного вмешательства» в решение вопросов инвесторов.

«Для тех, кто уже сейчас инвестирует в Украину, отношение должно быть точно не хуже, чем к тем, кого мы хотели бы привлечь. Конечно, этот «investment nanny» – это такой маркетинг, чтобы привлечь внимание, – сказал Гончарук. – Я уверен, что суть этого подхода вам всем хорошо понятна. Мы хотим, чтобы у каждого человека, который инвестирует в экономику, инвестирует в нашу страну, был прямой контакт с правительством, если возникают какие-то проблемы на местах. Чтобы не терять время, мы просим вас – если вы готовы инвестировать, развивать нашу страну, пожалуйста: у вас есть возможность иметь конкретного индивидуального менеджера в правительстве, который будет вас слышать, будет заботиться о ваших инвестициях. Наша задача – не в ручном режиме решать ваши проблемы, наша задача – максимально быстро получать от вас сигнал, где система дает сбои. Это тот подход, который мы избрали и реализуем».

Накануне в Давосе Ярославский принял участие в заседании Национального инвестиционного совета Украины и подтвердил журналистам из «Экономической правды», что покупает у бизнесмена Виктора Пинчука банк «Кредит-Днепр», а также рассказал о ходе реализации своих проектов «Экополис-ХТЗ» в Харькове, писал «Интерфакс-Украина». В комментарии НВ он заявил, что намерен потратить на строительство терминала в аэропорту Днепра $70−80 млн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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