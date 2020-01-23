Беленюк: Пока не вижу прогресса в реформе спорта в Украине

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» и борец греко-римского стиля Жан Беленюк в интервью сайту Tribuna.com сказал, что спорт в Украине не может быть бесплатным.

«Было бы лучше, если бы министерство спорта было отдельно. На публичной встрече президента Украины [Владимира Зеленского] с главой правительства [Алексеем] Гончаруком был озвучен вопрос о важности переформатирования отдельных министерств, в том числе Министерства культуры, молодежи и спорта», – сказал Беленюк.

Спортсмен сказал, что поддерживает решение президента, учитывая важность поддержки сферы спорта в преддверии Олимпийских игр в Токио.

«Пока я не вижу прогресса по реформе. Это очень дискуссионный вопрос, каким должен быть спорт. У многих людей советский подход к этому вопросу. Они считают, что спорт должен быть абсолютно бесплатным. Как может конный спорт быть бесплатным? Это элитный вид спорта», – сказал борец.

Беленюк считает, что в Украине невозможно организовать бесплатный спорт.

«Это просто утопия. Если взять видение нашего нового министерства, то они декларируют подход, который был в Сингапуре и Великобритании. Акцент идет на массовый спорт, а спорт высоких достижений – это уже вершина айсберга», – резюмировал депутат.

Беленюк является двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем золотых медалей на чемпионате Европы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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