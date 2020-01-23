Казахстан прояснил ситуацию с транзитом российской нефти в Китай

23.01.2020, 15:05, Новости дня

Транзит российской нефти по системе нефтепроводов казахстанской компании «Казтрансойл» осуществляется в полном объеме, сообщила пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что транзит «не приостановлен и осуществляется в полном соответствии с договорными обязательствами и по качеству в рамках ГОСТ», передает ТАСС.

22 января пресс-служба казахстанской компании «Казтрансойл» сообщила, что Казахстан снизил экспорт нефти в Китай из-за превышения в ней содержания хлорорганических соединений.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах загрязнения нефти.



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