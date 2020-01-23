В Крыму нашли драгоценности скифов

Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко сообщил об обнаружении в Крыму скифских изделий из драгоценных металлов. В настоящее время находки проходят стадию обработки.

«Прошла наша экспедиция совместная с заповедником «Неаполь Скифский». Они раскапывали позднескифский некрополь Усть-Альмин. Им удалось вскрыть большую площадь, поэтому количество найденных изделий из драгоценных металлов увеличилось», – цитирует Майко РИА «Новости».

Он уточнил, что сейчас найденные артефакты подлежат обработке, но «через несколько месяцев можно увидеть и показать конкретные вещи».

Майко также сообщил, что античная усадьба Манитра, обнаруженная в восточной части крымского полуострова, останется закрытой для туристов. «Пока еще не до конца определены границы этого объекта и предмет охраны, потому что раскопано не все. Без этого Восточно-Крымский заповедник не может включить в свой состав эти территории и показывать их. Пока в вопрос в подвешенном состоянии», – отметил он.

Кроме того, Майко подчеркнул, что для создания музея под открытым небом необходимо финансирование.

Напомним, осенью 2018 года ученые-археологи Института археологии РАН обнаружили древнегреческое поселение в районе Керчи, которое, предварительно, датируется IV-III вв до н. э. и относится к периоду расцвета Боспорского царства. Также рядом был обнаружен некрополь.

Для обеспечения сохранности усадьбы Манитра даже пришлось перенести подъездные железнодорожные пути к Крымскому мосту.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Медиаменеджер Тина Канделаки прокомментировала видео с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, на котором он вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии. «Увидела тут видео с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, который вместо того, чтобы раздать ключи от новых пожарных автомобилей, решил поиграть с мужчинами в «собачку». То есть они рискуют своей […]