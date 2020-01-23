Сергей Пенкин борется за присвоение Юлии Началовой звания Заслуженной артистки РФ

Певец Сергей Пенкин намерен добиться присвоения звания Заслуженной артистки РФ Юлии Началовой. В марте прошлого года у 38-летней эстрадной исполнительницы произошла остановка сердца из-за острого абсцесса.

По словам Сергея Пенкина, певица ушла в самом расцвете сил и просто не успела получить это звание. Он отметил, что репертуар из альбома коллеги «Ах, школа, школа» изучают в музыкальных учебных заведениях. Кроме того, многие композиции исполнительницы звучали на международных конкурсах, где Юлия Началова представляла Россию.

Документы на присвоение звания Народного артиста РФ уже были собраны, но их не успели оформить должным образом. Ранее пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева пояснила, что в РФ умершие исполнители не могут по закону получить звание Заслуженного артиста. Однако поклонники Сергея Пенкина и Юлии Началовой уверены, что дело удастся довести до конца.

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