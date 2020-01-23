Лолита Милявская в купальнике впечатлила фанатов внушительным декольте

23.01.2020, 15:04, Разное

Лолита Милявская записала видеообращение для Instagram-фолловеров после выхода из бассейна. Певица похвасталась своим новым купальником с длинными рукавами, но поклонников больше привлекло внушительное декольте, открывшее ее пышную грудь.
Как отметила знаменитость, у нее после бассейна – красные глаза, поскольку очки пропускают воду. Однако особое внимание Милявская призвала обратить на свой новый купальник с длинными рукавами. Певица специально выбрала для плавания полностью закрытый костюм, так как она не переносит, когда к ее телу дотрагиваются проплывающие мимо рыбы. Этот купальник, как отметила артистка, подойдет и тем, кому противопоказано загорать. Звезда и сама избегает чрезмерного солнечного света, так как имеет много родинок.

Поклонники оценили подтянутую фигуру 56-летней певицы, адресовав ей массу комплиментов. Однако внимание большинства фолловеров привлекло внушительное декольте наряда Милявской, открывшее взору созерцателей ее пышную грудь.



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