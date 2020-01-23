«Ее нельзя на «Евровидение»»: Сергей Лазарев публично раскритиковал творчество Ольги Бузовой

23.01.2020, 15:04, Разное

Российский певец Сергей Лазарев подверг публичной критике Ольгу Бузову. Артист регулярно открыто шутит о вокальных данных телеведущей, высмеивает сценические образы и считает ее не деятелем музыки, а «шоу-вумэн».
Ранее Ольга Бузова предлагала свою кандидатуру на выступление на конкурсе «Евровидение» от лица России. Но Сергей Лазарев выразил беспокойство по поводу того, что такой артист, как Ольга Бузова, не только не принесет стране победу, но выставит ее посмешищем на фоне остальных участников.

Кроме того, Сергей Лазарев критически отзывается о творчестве Александра Ревы. Его сценический образ Артура Пирожкова он считает несерьезным. Певец не воспринимает его в качестве артиста, сравнивая шоумена с «клоуном».



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