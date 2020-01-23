Мнение: Уханьский коронавирус

Распространение нового коронавируса из Китая.
Вспышка произошла в Ухани, где проявился новый вирус, передающийся воздушно-капельным путем и пока что не реагирует на стандартные методы лечения. Вызываемая разновидность пневмонии особо опасна для организма с ослабленной иммунной системой.
На текущий момент только в Китае 9 человек умерли и 440 заразились, включая медиков.
Отмечаются случаи и в других странах, куда вирус был завезен из Китая, в частности в США и Японии.
Ряд стран принимают меры по ограничению притока людей из Китая.
Источник: Colonel Cassad
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