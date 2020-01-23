Мнение: Уханьский коронавирус

Распространение нового коронавируса из Китая.

Вспышка произошла в Ухани, где проявился новый вирус, передающийся воздушно-капельным путем и пока что не реагирует на стандартные методы лечения. Вызываемая разновидность пневмонии особо опасна для организма с ослабленной иммунной системой.

На текущий момент только в Китае 9 человек умерли и 440 заразились, включая медиков.

Отмечаются случаи и в других странах, куда вирус был завезен из Китая, в частности в США и Японии.

Ряд стран принимают меры по ограничению притока людей из Китая.





Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Медиаменеджер Тина Канделаки прокомментировала видео с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, на котором он вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии. «Увидела тут видео с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, который вместо того, чтобы раздать ключи от новых пожарных автомобилей, решил поиграть с мужчинами в «собачку». То есть они рискуют своей […]