Зеленский после форума в Давосе заявил о поддержке инвесторов

23.01.2020, 14:58, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский, который принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Киев имеет поддержку со стороны инвесторов, которые «верят» нынешним украинским властям.

«У нас есть эта поддержка, нам верят. Надо открывать Украину, отвергать такие слова, как «коррупционная», «устарелая», упоминания о старых бизнес-группах или политическом влиянии», – передает слова Зеленского РИА «Новости».

Он также заявил, что на полях форума провел важные встречи.

«Я не первый раз приглашаю инвесторов. Мы готовим для них программы. Это не просто слова», – сказал Зеленский.

Накануне глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что не поедет на следующий форум в Давосе, если по результатам нынешнего мероприятия инвесторы решат не вкладываться в Украину.

Ранее сообщалось, что за 2019 год Украина получила 1,81 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, и в числе крупнейших стран-инвесторов вместе с Кипром и Нидерландами оказалась Россия.



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