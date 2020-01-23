Поклонская вступилась за Любимову

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская выступила в защиту нового министра культуры Ольги Любимовой после того, как пользователи Сети нашли ее старые посты в «Живом журнале».

«Наблюдаю, как интернетные копатели (прям как археологи) нашли в соцсетях старые странички нового министра культуры РФ Ольги Любимовой, которые она вела 10 лет назад – когда еще, наверное, как и все мы, не думала о карьере и не знала, что каждый текст или личное фото могут легко использовать против тебя же. А теперь «сетевые праведники» устроили ей травлю за обычные житейские посты», – написала Поклонская в Telegram.

Она отметила, что сама сталкивалась с подобным отношением. «В 2014 году вытащили старые фото из моей странички в «Одноклассниках». Снимки были личные, неформальные – ну, у каждого такие есть. И когда я стала прокурором Крыма, полетели скандальные заголовки, посыпались эти кадры… Стали писать: «Понятно, почему ее сделали прокурором». Конечно, намекали на постельные отношения. А все «шокирующие доказательства» строились лишь на моих снимках, о которых я давным-давно забыла. Тогда же появилось выражение «Няш-Мяш», – вспомнила Поклонская.

Она рассказала, что сначала сильно переживала из-за этой ситуации, «даже злилась из-за анимешных картинок, а затем успокоилась и посмеялась». «Юмор – наша главная защита», – добавила она.

«Те, кто сейчас пишет гадости про нового министра, забывают об одном: если хорошенько покопаться в ваших комментариях, постах в соцсетях, фотографиях – тоже можно нарыть много чего интересного… И если вы займете крупную должность, о которой даже и не мечтали в 15 или 25 лет, поверьте, все это всплывет наружу», – заключила Поклонская.

Во вторник президент Владимир Путин подписал указ о новом правительстве. Мединского на посту министра культуры заменила Ольга Любимова.

После своего назначения новый министр удалила все старые посты из своего блога в «Живом журнале», который не ведет уже 10 лет. Среди прочих в списке удаленных оказалась запись, в которой она объясняет, почему не может назвать себя культурным человеком, пишет Ura.ru.

В записи будущий министр культуры делится списком вещей, которые не может переносить. В нем оказались классическая музыка, балет, опера, музеи, выставки, вечера памяти и юбилеи. Любимова рассказала, что никогда не была в Лувре и не хочет увидеть «Джоконду» Леонардо да Винчи. По ее словам, она не разбирается в мировом кинематографе. В посте Любимова также шутит, что, если бы в детстве родители еще больше водили ее по музеям и консерваториям, она наверняка бы сидела в тюрьме.

Также министр культуры призналась, что в каждом музее «рефлекторно ищет святыню, чтобы приложиться и побыстрее свалить».

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