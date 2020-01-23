«Укртрансгаз» обратился в ГБР и НАБУ из-за риска срыва отопительного сезона

Госпредприятие «Укртрансгаз» обратилось в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро Украины из-за угрозы срыва отопительного сезона. Об этом 21 января сообщила пресс-служба «Укртрансгаза».

Компания заявляет об аресте всего своего имущества и счетов во исполнение решения Арбитражного суда Киева от 2007 года по делу о поставке газа потребителям ЗАО «Укрэнергосбыт».

Как поясняют в «Укртрансгазе», этим решением суд обязал их поставить частной компании «Укрэнергосбыт» 305 млн м³ газа, при этом стоимость природного газа не была приведена и решение не содержало какой-либо определенной денежной суммы. Ранее «Укрэнергосбыт» не пытался взыскать этот газ, но в 2018 году компания продала «Финансовой компании «Фин-Инвест» право требования с «Укртрансгаза» обязательства по поставке природного газа.

В январе 2020 года компания «Фин-Инвест» поменяла через суд порядок исполнения решения, и теперь требует не газ, а 2,3 млрд грн.

В «Укртрансгазе» считают данное решение неправомерным, а действия ЗАО «Укрэнергосбыт» и ООО «Финансовая компания «Фин-Инвест» по взысканию денег — мошенническими.

Также в “Укртрансгазе” считают, что “блокирование денежных средств и их незаконная растрата может негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона“.

“После завершения анбандлинга с 1 января 2020 года компания выполняет функцию оператора газовых хранилищ и налаживает все необходимое техническое взаимодействие с ООО “Оператор ГТС Украины” по поддержанию надежного и бесперебойного транспортирования природного газа потребителям“, – сказано в заявлении.

«Укрэнергосбыт» фигурирует в деле о растрате рефинансирования НБУ, выданных банку «Финансы и Кредит» Константина Жеваго — якобы эти деньги были выведены, в частности, и на счета «Укрэнергосбыта», добавляют в «Укртрансгазе».

Экс-нардеп Жеваго находится в розыске в Украине и включен в базу Министерства внутренних дел как лицо, скрывающееся от досудебного расследования.

В августе 2019 года сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго «Финансы и кредит» по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация. По решению Фонда гарантирования вкладов физлиц она продолжится до конца 2020 года. До этого о подозрении сообщили еще семи бывшим менеджерам финучреждения, четыре из них находятся в розыске, рассказали в ГБР.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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