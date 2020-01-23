«Неправильный» Капитан Америка засветился на фото со съемок нового сериала

Трагическая концовка фильма «Мстители: Финал» известна всем: Железный человек мертв, а Капитан Америка, он же Стив Роджерс, уходит на покой и передает свой щит и «обязанности» другому супер-герою из команды Мстителей – Соколу.

В этом году должна состояться премьера нового сериала о Мстителях. Сериал носит название «Сокол и Зимний солдат». По сюжету сериала, умные люди из правительства, не согласные с выбором Роджерса, выдвигают своего кандидата и возлагают на него обязанности Капитана Америка. Как следствие, что-то пошло не так, и новый супер-герой становится супер-злодеем и главным антагонистом сериала. Со щитом Капитана Америка.

Именно он и засветился на фото со съемок сериала. У Агента США костюм, очень похожий на облачение Капитана Америка, но какой-то нелепый. Вид его вызывает не совсем приятные ощущения, в нем чувствуется самозванец. Вполне возможно, что именно этого и добивались создатели сериала. Роль пресловутого Агента исполняет Уайатт Рассел, хоккеист и актер по совместительству.

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