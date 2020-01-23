Госдума приняла в первом чтении путинские поправки в Конституцию РФ

23.01.2020, 14:51, Новости дня

Российская Госдума 23 января приняла в первом чтении поправки к Конституции России, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным. Поправки были озвучены во время послания президента Федеральному собранию 15 января, а законопроект, в котором они сведены вместе, был внесен в Думу 20 января.

Поправки запрещают высшим должностным лицам России (министрам, губернаторам и так далее) иметь вид на жительство в других странах или гражданство этих стран, расширяют полномочия парламента и Конституционного суда РФ, снимают ограничение количества президентских сроков и устанавливают приоритет российских законов над международными соглашениями. 

 

Депутаты проголосовали за проект поправок единогласно: «за» проголосовали 432 человека, против никого не было. При этом несколько депутатов опоздали к началу заседания, где обсуждались поправки к Конституции, и были раскритикованы спикером Вячеславом Володиным. 

«Некоторые приходят на полчаса позже, на час позже. Мы говорим о полномочиях будущего парламента, который будет решать судьбу страны, министров утверждать, вице-премьеров, а на работу приходят с опозданием на полчаса, на час!» – возмутился Володин. 

В Госдуме неоднократно говорили, что примут поправки быстро, и второе чтение законопроекта может пройти уже в середине февраля.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В городе Хьюстон (штат Техас) прогремел мощный взрыв, известно об одном пострадавшем, сообщают СМИ. Взрыв произошел на улице Гесснер на северо-западе Хьюстона, движение на близлежащих улицах перекрыто, говорится в сообщении полиции города в Twitter. Взрыв прогремел около в 4.15 по местному времени (13.15 мск). Как заявили местные жители, взрыв было слышно на расстоянии нескольких миль. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика