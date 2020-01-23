Госдума приняла в первом чтении путинские поправки в Конституцию РФ

Российская Госдума 23 января приняла в первом чтении поправки к Конституции России, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным. Поправки были озвучены во время послания президента Федеральному собранию 15 января, а законопроект, в котором они сведены вместе, был внесен в Думу 20 января.

Поправки запрещают высшим должностным лицам России (министрам, губернаторам и так далее) иметь вид на жительство в других странах или гражданство этих стран, расширяют полномочия парламента и Конституционного суда РФ, снимают ограничение количества президентских сроков и устанавливают приоритет российских законов над международными соглашениями.

Депутаты проголосовали за проект поправок единогласно: «за» проголосовали 432 человека, против никого не было. При этом несколько депутатов опоздали к началу заседания, где обсуждались поправки к Конституции, и были раскритикованы спикером Вячеславом Володиным.

«Некоторые приходят на полчаса позже, на час позже. Мы говорим о полномочиях будущего парламента, который будет решать судьбу страны, министров утверждать, вице-премьеров, а на работу приходят с опозданием на полчаса, на час!» – возмутился Володин.

В Госдуме неоднократно говорили, что примут поправки быстро, и второе чтение законопроекта может пройти уже в середине февраля.

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