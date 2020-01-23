Гражданство России в 2019 году получили почти полмиллиона иностранцев

Российское гражданство в 2019 году получили почти 498 тысяч иностранцев – на 84% больше, чем в 2018 году, в котором гражданами РФ стали 269 тысяч человек. Такие данные 23 января опубликовало Главное управление по миграции МВД РФ.
Большинство новых паспортов России в 2019 году получили граждане Украины (около 300 тысяч), в основном жители самопровозглашенных сепаратистских регионов на востоке страны.
Помимо них:
граждане Казахстана получили 50,5 тысяч паспортов.
граждане Таджикистана – 44,7 тысяч паспортов,
граждане Узбекистана – 19,4 тысяч,
граждане Кыргызстана – 9,3 тысяч,
граждане Туркменистана – 1,4 тысяч.
Также разрешение на временное проживание в России в 2019 году получили 234,7 тысяч иностранцев (в 2018 году – 268,2 тысяч), а вид на жительство – 182 тысячи (в 2018 году – 191,4 тысяч). С 1 ноября 2019 года вид на жительство в России стал бессрочным.
В мае 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешил в особом, упрощенном порядке выдавать российские паспорта жителям сепаратистских «ДНР» и «ЛНР», в том числе – заграничные. МИД Украины выразил резкий протест в связи с этим решением и потребовал, чтобы такие документы не признавались иностранными государствами.
Часть стран ЕС уже объявили, что поддерживают Украину и эти документы признавать не будут. Тем не менее в среднем, по данным МВД РФ, от жителей сепаратистских республик российские госорганы получают около 300 заявок на паспорт в день. Чтобы вывозить жителей так называемых «ЛНР» и «ДНР» на территорию Ростовской области, российские власти организовали специальные автобусные рейсы, которые везут украинцев непосредственно к отделениям Федеральной миграционной службы:
Напомним, что по заявлению президента Владимира Путина, сегодня население России составляет 146 млн человек. Около 2 млн человек Россия считает своими гражданами после аннексии Крыма, которая произошла в 2014 году. А в условиях демографического кризиса внутри России прирост населения российские власти вынуждены обеспечивать в основном именно за счет мигрантов из стран бывшего СССР.
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