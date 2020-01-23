Пассажир «Сапсана» устроил пьяный дебош

Пассажир поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, устроил пьяный дебош. Инцидент произошел 22 января в районе Тверской области.

По словам очевидцев, мужчина выпил несколько банок пива и стал вести себя неадекватно. Чтобы усмирить дебошира, пассажиры обратились к полицейским. Правоохранители высадили хулигана в Вышнем Волочке, сообщает spbdnevnik.ru.

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