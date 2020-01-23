В Deutsche Bahn разъяснили ситуацию с соглашением по украинским железным дорогам

Немецкий концерн Deutsche Bahn будет не управлять украинскими железными дорогами, а оказывать консультативные услуги компании «Укржелдорога», сообщила представитель пресс-службы немецкой компании Керстин Экштайн.
«Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn и занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать «Укржелдорогу» по предпринимательским и техническим вопросам», – передает ее слова ТАСС.
У нее уточнили, идет ли речь об управлении железными дорогами Украины, на что она пояснила, что говорится именно о консалтинге.
Ранее украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует отдать Германии свою железную дорогу в управление на 10 лет. Перед этим министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с Deutsche Bahn.
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