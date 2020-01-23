Россия поднимет в ПАСЕ вопрос нарушения прав русскоязычных на Украине

Делегация РФ на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы поднимет вопрос о нарушении прав русскоязычного населения Украины, сообщил вице-спикер Госдумы, глава делегации Петр Толстой.

«Делегация поставит вопрос о нарушении базовых принципов Совета Европы со стороны Украины в отношении русского языка на Украине», – приводит его слова ТАСС.

Вице-спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что 20 млн наших соотечественников имеют право и должны иметь возможность обучаться и разговаривать на русском языке.

«Никакие ссылки на то, что есть языки ЕС и есть язык украинский, а других языков нет, они в Совете Европы не пройдут», – сказал Толстой.

Он сообщил, что целый ряд делегаций поддерживает Россию в этом вопросе, поскольку тоже считают, что украинский закон об образовании и ряд других языковых решений «носят дискриминационный характер в отношении части населения этой страны».

Также российская делегация представит проект декларации, осуждающей разрушение памятников советским солдатам и попытки пересмотра истории Второй мировой войны.

Напомним, 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. С сентября русскоязычные школы будут переведены на обучение на украинском языке, а учителей собираются переучивать.

Между тем, по мнению 75% жителей Украины, русский язык должен свободно использоваться в частной жизни.

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