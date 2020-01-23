Президент Владимир Путин назвал справедливым гнев в отношении нацистов в связи с преступлениями, совершенными ими во время Второй мировой войны.

«27 января 1944 года завершилась одна из самых драматических и героических страниц в истории Второй мировой войны – была окончательно снята блокада Ленинграда», – сказал президент в ходе церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле.

Российский лидер отметил, что в истории немало примеров стойкости, жертвенных подвигов, «но блокаду Ленинграда и холокост – ни с чем сравнить нельзя». «Наш общий справедливый гнев о содеянном нацистами, о блокаде Ленинграда и окрестных поселков, о примерной самоотверженности их жителей и защитников знает весь мир. Факты, отражающиеся в документах, они ужасают, но ни одни документы, ни одни рассказы и дневники, ни кинохроники не могут передать, что тогда действительно вынесли люди», – заключил он, передает РИА «Новости».

Путин назвал общим долгом РФ и Израиля передать память о Второй мировой войне потомкам и сохранить благодарность к тем, кто помог сохранить свободу.

«Это уже второй мемориал на израильской земле… где живут почти 1300 блокадников, их потомки, друзья, и где почитают своих героев, помнят о павших. Здесь, как и в России, понимают всю значимость уроков Второй мировой войны и не позволяют миру забыть, к чему приводят национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии. Наш общий долг — передать эти знания будущим поколениям, правнукам победителей, воспитывать в них благодарную память к тем, кто подарил нам свободу и ценой своей жизни доказал непреходящую ценность мира и справедливости», – сказал Путин на церемонии открытия монумента.

Российский президент подчеркнул, что в Израиле придают особое значение сохранению правды о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом. «Здесь, как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, обелить убийц и преступников», – отметил Путин.

Ранее на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином Путин призвал противостоять любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма, где бы они ни происходили.

Памятник блокадникам Ленинграда расположен в центре Иерусалима. Высота стелы 9 метров, ее вес – 12 тонн. Памятник опирается на основание весом в 6 тонн. Это один из крупнейших мемориалов, установленных в Израиле. В основе художественного решения – образ свечи, на которой выбита бронзовая надпись «Помни живых и павших, смертью смерть поправших». У подножия монумента расположена плита со словами: «Ленинград был в блокаде под прицелом нацистов 900 дней и ночей. Город выстоял. Погибло около двух миллионов мирных жителей и защитников Ленинграда».

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