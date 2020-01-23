Польша создала штаб для отслеживания выступления Путина в Израиле

23.01.2020, 14:44, Новости дня

Польские власти создали специальный штаб из сотрудников канцелярий президента, премьер-министра и МИДа, которые займутся отслеживанием выступления президента РФ Владимира Путина на Форуме памяти жертв Холокоста в Израиле, сообщил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчык.

«Специальная команда, состоящая из представителей канцелярий президента и премьер-министра, МИД, будет следить за событиями в четверг в Иерусалиме. Мы будем в курсе выступления президента Владимира Путина и других представителей Российской Федерации», – передает слова Дворчыка РИА «Новости».

Он пояснил, что канцелярии президента, премьера и министерства иностранных дел координируют действия в рамках медиагруппы, ведущую роль в которой играют пресс-секретарь президента Блажей Спыхальский и пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

«Мы будем немедленно реагировать в зависимости от того, что произойдет в Иерусалиме», – сказал он.

Отметим, что в начале января президент Польши Анджей Дуда отказался посещать форум памяти Холокоста в Израиле. Причиной назывался тот факт, что организаторы не предоставили ему право выступить с речью.

В четверг Путин прилетел в Израиль на форум. Он уже встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, а также проведет переговоры с президентом страны Реувеном Ривлином.



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