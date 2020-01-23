Стая собак искусала первоклассника в Улан-Удэ

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что стая бродячих собак напала на первоклассника в городе и нанесла ему серьезные ранения.

Инцидент произошел в четверг в 111-м квартале города, сообщил мэр на своей странице во «ВКонтакте».

«Мальчик возвращался домой из школы. Ребенка сильно покусали. Его доставили в детскую клиническую больницу, сейчас идет операция», – добавил глава города.

Шутенков добавил, что поручил отловить этих бродячих собак.

«С этого года федеральным законодательством изменены правила отлова, механизм на уровне республики до сих пор не утвержден. Новые правила стали гуманнее для собак и сложнее для исполнения. Будем требовать от республиканской службы ветеринарии ускорить принятие правил отлова безнадзорных животных», – заключил мэр.

В республиканском следственном управлении СК сообщили, что по нападению началась доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента, передает РИА «Новости».

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