Мнение: Пирамида центробанков, антиотмывочное вымогательство и занижение российского ВВП

1. Жуткие вещи происходят в США и в целом на Западе, если верить руководству отдельных американских инвесткомпаний. Строительством финансовых пирамид теперь занимаются не обыкновенные мошенники, вроде Мейдоффа или Мавроди, а центральные банки во главе с ФРС. Благодаря этим пирамидам кормятся многочисленные зомби-фирмы, а экономика США, вопреки общему росту, уже пребывает в частичной рецессии:

https://lenta.ru/news/2020/01/22/ponzi/

Директор по инвестициям Guggenheim Partners, хедж-фонда с активами на 270 миллиардов долларов, назвал мировые центробанки создателями своего рода «финансовой пирамиды», которая в конечном итоге рухнет. Скотт Майнерд (Scott Minerd) указал, что ситуация напоминает 2001-2002 год, когда экономика скатилась в рецессию, пишет Bloomberg.

По его словам, инвесторы вскоре осознают, что дефолтов становится больше, а рейтинги понижаются все чаще. Тогда стимулирующая политика, которой придерживаются ведущие мировые регуляторы, закончится глобальным крахом.

Эксперт заметил, что сейчас рисковые активы, которые позволяют получить большую доходность, находятся в более сложной ситуации, чем в 2007 году, перед последним финансовым кризисом. Такие бумаги пользуются спросом, но их качество ухудшается.

В свою очередь глава отдела компании по инструментам с фиксированной доходностью Энн Уолш (Anne Walsh) рассказала, что 15 процентов американской экономики уже находится в состоянии рецессии.

По её мнению, политика Федеральной резервной системы (ФРС) привела к появлению «зомби-компаний», которые в случае проблем столкнутся с оттоком капитала. По ее мнению, чем дольше продлится эта стадия, тем тяжелее будет кризис.

2. Отличная новость — банкирам наконец-то дадут по рукам, запретив вымогать деньги у предпринимателей под предлогом борьбы с отмыванием денег. До последнего момента банки очень любили слупить внезапные 10% комиссии с честного бизнесмена, которому срочно были нужны наличные, или у которого не было по какой-то причине возможности перевести деньги другому юрлицу.

https://lenta.ru/news/2020/01/20/bank/

В Госдуму внесут законопроект, который запретит российским банкам зарабатывать на формальном исполнении рекомендаций Центробанка по борьбе с отмыванием денег. <…>

В проекте закона по борьбе с «дискриминационными практиками тарификации» говорится, что банки не имеют права использовать дополнительные комиссии, сборы и другие вознаграждения под видом антиотмывочных мер. Такое предложение направлено против массовой практики банков. Они вначале блокируют счета юридических лиц, а затем, чтобы перевести средства на другой счет, берут большие комиссии.

Предлагаемый законопроект также требует отменить различные комиссии при переводах от юридических лиц физическим в зависимости от суммы и назначения. В настоящее время, как правило, при превышении пороговых значений кредитные организации значительно повышают стоимость перевода — в среднем 1,5 процента при сумме от 150 тысяч рублей до пяти миллионов и 10-12 процентов при более значительном объеме средств.

В сентябре Минэкономразвития сообщало, что от блокировки счетов в рамках «антиотмывочного закона» пострадали 750 тысяч предпринимателей. За исключение из «черного списка» им пришлось платить комиссию и ждать около двух месяцев, потому что такое решение принималось только при участии ЦБ. В ряде случаев это приводило не только к проблемам, но и к банкротству компаний. В регуляторе обвиняли в такой практике формальный подход банков к блокировке, но сами кредитные организации объясняли свое рвение серьезными штрафами.

3. Коллега genby подробно пишет о проблеме занижения текущего размера экономики России в западной статистике. В результате наша страна выглядит слабее в международных сопоставлениях по объёму ВВП и темпам роста. Задним числом статистику за прошлые годы исправляют, но по прошествии времени старые показатели уже мало кому интересны:

https://genby.livejournal.com/815783.html

2009-2019 называют потерянным десятилетием. Но по данным МВФ ВВП по ППС России за это время вырос на 42%, с 3,06 триллиона до 4,35 триллиона долларов. Причём, как я уже сказал, никто в 2009 году не писал о 3,06 триллиона ВВП по ППС. Данные по ВВП России всегда исправляют задним числом. На самом деле, в то время писали о 2.147 триллиона по ППС. Вот скрины Factbook ЦРУ 2010 года Германии и России. ЦРУ в то время транслировало оценки МВФ. <…>

Российский ВВП приуменьшен в полтора раза, Германский ВВП по ППС 2010 всего 10% меньше, чем сообщают сейчас.

За эти 10 лет мы догнали Германию. Теперь МВФ пишет о том, что у нас в 2009 году, оценки по ППС были почти равны. Задним числом прибавляя российскому ВВП по ППС 50%. Вот кто бы знал, что у нас в 2009 году уже экономика по размеру как немецкая. Нет, тогда её приуменьшали.

А вот если посмотреть данные того времени, российский рост ВВП по ППС в потерянное десятилетие составил 100% и ВВП по ППС удвоился. Но имеют место быть постоянные манипуляции с российским ВВП со стороны международных организаций, занижение в текущий момент, чтобы показать малость роста путинской экономики. И приведение к истинному состоянию через пяток лет, чтобы показать, как медленно он растет эти 5 лет. Они постоянно пытаются породить чувство неполноценности. Только старые скрины, или доклады, опубликованные в то время и оставшиеся неизменными до сих пор, выявляют эти манипуляции. <…>

Что теперь пишет МВФ про 1999 год. Дескать, российская экономика тогда имела 1,456 триллиона долларов, а китайская 3,331. Российский ВВП по ППС задним числом увеличивают в 2,34 раза, а китайский преуменьшают в полтора раза. И вуаля, Китай по росту резко вырывается вперёд. Простите господа из МВФ, вы когда были идиотами, в 1999 или сейчас?

Тогда писали что экономика России меньше 5-миллионного Израиля. Теперь, когда цифра 2000 года никому не нужна для пропаганды, её увеличили в 2,5 раза. Чтобы лишить Россию роста ВВП. <…>

Уверен, через пять лет 4,35 триллиона в 2019 году и 29,3 тысячи на душу населения, задним числом превратятся в 5,3 триллиона в 2019 году и 37 тысяч на душу населения. А Китайский ВВП по ППС 2019 года приуменьшат процентов на 20.

Лично я полагаю, что цифры навряд ли меняют из пропагандистских целей. Зная, как устроена вся эта кухня изнутри, я полагаю, что всё гораздо проще. Вероятно, у МВФ есть на этом направлении никак не более 3-5 грамотных экономистов, которым просто физически не хватает времени качественно подсчитать данные по всем 200 странам мира.

Источник: Место для дискуссий

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