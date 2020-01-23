Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в конституцию России

Государственная дума РФ 23 января приняла в первом чтении внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции, сообщает ТАСС.
Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента России, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями.
Законопроект был принят единогласно: за него проголосовали все 432 присутствующих депутата.
Во втором чтении законопроект могут рассмотреть в середине февраля.
15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. По его словам, изменения позволят гарантировать «безусловный суверенитет» российского народа.
20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Всем привет. Хочу спросить — помните, такой г-н Лужков был? Мэр московский какбе? Его еще сняли мгновенно по утрате доверия. Говорили разное про это снятие! Якобы мадам Лужкова, Батурина которая, послала матерно г-на Медведева. Конечно точно мы не знаем! Откуда бы. Но вот факт такой есть, что был он мэром, а потом его сняли. А […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин и НАТО: страх и мечта российского президента / 4 декабря
- Все смартфоны Meizu обновлены до Flyme 8 / 20 января
- “Вырастить голожопого Маугли”: Водонаева о суровом воспитании сына / 13 января
- В Бурятии арестовали полицейских по делу об убийстве двух девушек 17 лет назад / 21 декабря
- Мечтающий о детях Борис Корчевников показал снимок с малышом / 14 января
- В АвтоВАЗе рассказали о сроках улучшения автомобилей LADA / 6 декабря
- Дочь Даны Борисовой попала в больницу после ссоры с матерью / 16 декабря
- В России созданы гибридные вездеходы «Русак» для суровых условий / 10 декабря