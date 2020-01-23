Маргарита Симоньян объяснила президенту Зеленскому, как устроен мир

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.

«Что ж Зеленскому-то, бедняге, не объяснили, как устроен мир. Элементарные же правила. Главное из которых – НЕ ОБИЖАТЬ ЕВРЕЕВ! Даже если ты сам предполагаемый еврей», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

«Попал теперь парубок, як гуска в борщик», – добавила она.

Напомним, Зеленский заявил, что Всемирный форум памяти жертв Холокоста якобы оказалось «трудно попасть» тем, кто пережил эту трагедию. Он отказался участвовать в мероприятии.

Недоумение по этому поводу выразили в пресс-службе мемориального музея Холокоста «Яд ва-Шем». Там назвали поведение Зеленского «странным» и объяснили ситуацию с привлечением пожилых людей к участию в церемонии.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Всем привет. Хочу спросить — помните, такой г-н Лужков был? Мэр московский какбе? Его еще сняли мгновенно по утрате доверия. Говорили разное про это снятие! Якобы мадам Лужкова, Батурина которая, послала матерно г-на Медведева. Конечно точно мы не знаем! Откуда бы. Но вот факт такой есть, что был он мэром, а потом его сняли. А […]