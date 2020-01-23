В гостинице в центре Еревана неизвестный устроил стрельбу

В центре Еревана в гостинице «Эребуни» неизвестный открыл стрельбу.

«Полиция получила сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу в гостинице «Эребуни». Она сейчас оцеплена. О других подробностях сообщим позже», – сказали в пресс-службе полиции Армении, передает ТАСС.

Вечером 19 декабря Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Погибли двое сотрудников ФСБ, еще четыре человека ранены. Злоумышленник ликвидирован. Возбуждено уголовное дело.

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