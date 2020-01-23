Главный раввин Украины призвал музей Холокоста в Израиле присвоить Андрею Шептицкому звание «Праведника народов мира»

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к руководству израильского национального мемориала Холокоста «Яд ва-Шем» с просьбой присвоить митрополиту Украинской греко-католической церкви Андрею Шептицкому почетное звание «Праведника народов мира». Об этом говорится в письме раввина, обнародованного в его Facebook 21 января.

В обращении главного раввина Украины говорится, что Андрей Шептицкий руководил операцией по спасению более 150 еврейских детей в годы Холокоста на Западной Украине. Он не только давал приказы прятать еврейских детей в монастырях, но и запрещал их крестить, чтобы «сохранить их для еврейского народа». По словам раввина, часть этих людей жива по сей день.

«Сложилась абсурдная ситуация – младший брат митрополита архимандрит Климентий Шептицкий, а также игуменья Елена Витер, которые выполняли прямые указания митрополита Андрея Шептицкого, оба получили почетные звания «Праведников народов мира» от «Яд ва-Шем», а митрополит, который стоял во главе этой крайне рискованной для жизни операции, не получил этого звания», – отметил Моше Реувен Асман.

Он вспомнил послание митрополита «Не убий», где в 1942 году Андрей Шептицкий призвал украинцев не участвовать в убийстве соседей.

«Моя обязанность как главного раввина Киева и Украины и глубокое убеждение как человека в том, чтобы поднять свой голос в защиту великого гуманиста и друга еврейского народа Андрея Шептицкого», – отметил главный раввин.

Присвоение Шептицкому звания «Праведника народов мира» покажет Украины и всему миру, что еврейский народ помнит и ценит своих друзей и спасателей, считает Моше Реувен Асман.

Щойно надіслав листа до Яд Вашем з проханням напередодні Міжнародного Дня пам'яті жертв Голокосту і 75-річчя визволення… Posted by Chief rabbi of Ukraine — Головний Рабин України on Teisipäev, 21. jaanuar 2020

Андрей Шептицкий – украинский религиозный деятель, граф. Епископ Украинской греко-католической церкви, с 17 января 1901 года и до смерти в 1944 году – митрополит Галицкий и Архиепископ Львовский, предстоятель Украинской греко-католической церкви. Принадлежал к знатному западноукраинскому роду Шептицких. Доктор права. После присоединения Западной Украины к СССР подвергался преследованиям со стороны советской власти. В 1939 году были расстреляны его брат и вся его семья в родовом имении Шептицких.

Личность Андрея Шептицкого неоднозначно воспринимается историками из-за обвинений в благосклонном отношении к нацистам в 1941-м, хотя сам иерарх многократно осуждал действия гитлеровцев.

Праведники народов мира – почетное звание, присваиваемое «Яд ва-Шем». Имена правдеников увековечивают в здании музея на горе Памяти в Иерусалиме.

Звание праведников народов мира присваивают неевреям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации Европы, Холокоста, рискуя при этом собственной жизнью. На 1 января 2017 года Институт Катастрофы и героизма «Яд ва-Шем» признал праведниками мира 26 513 человек из 51 страны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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