Зеленский: Украина ведет переговоры с Россией о новом обмене заключенными

Украина начала переговоры с Россией о новом обмене с участием украинцев, задержанных в России и на востоке Украины.

Об этом сообщил в четверг офис президента Украины.

«Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России», – заявил Зеленский, согласно сообщению на его официальном сайте.

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