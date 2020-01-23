Названы самые невостребованные автомобили в России

23.01.2020, 14:30, Разное

Не все автомобили пользуются востребованностью у граждан России. В так называемый антирейтинг попали модели компаний из Италии, Японии, США и некоторых других стран.
Специалисты назвали автомобильные бренды, проекты которых не востребованы в стране. По данным «ГлобалМск», в данном случае стоит отметить фирмы из Китая. Большая часть марок способна похвалиться успехом в сфере реализации на территории РФ, но имеются те, у кого нет отличных продаж. Например, машинами Hawtai обзавелись только 69 человек в 2019 году. Не исключается, что через время бренд уйдет из России, так как в салонах дилеров давно отсутствуют транспортные средства 2019-2020 годов выпуска.

Оказался в антирейтинге и известный производитель Cadillac. В РФ он реализует всего три вариации: седан CT6, компакт XT5 и внедорожник Escalade. Их в общей сложности купили 975 соотечественников. Японская фирма Izuzu продала только 285 пикапов D-Max, но, вместе с тем, в стране хорошо раскупаются ее грузовики. Компания Smart из Германии тоже поставляет свою продукцию на отечественный рынок, но в ушедшем году ее приобрели только 746 автолюбителя. Не лучшим образом идут дела у итальянского бренда Fiat, который продал только 433 экземпляра. Крайне неудачно возобновил работу в РФ Ravon из Узбекистана. В 2018 году марка перестала поставлять машины в РФ, но вернулась уже в следующем году, не сумев продать ни одного автомобиля.

Прежде сообщалось об увеличении объема китайских машин на российском рынке на 10% в 2019 году, что объясняется успехом реализации Geely, Haval и Chery. В нынешнем году компании Поднебесной поставят соседнему государству еще ряд новинок, среди которых имеется так называемый «убийца Патриота» Haval H5 стоимостью 1,2 миллиона рублей, что дороже проекта УАЗа.



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