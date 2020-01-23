Автоновости: Cruise представила беспилотный электрический микроавтобус Origin



Наряду с полностью автоматизированными такси, для городских перевозок, автопроизводители параллельно ведут разработку более вместительных средств транспорта, предназначенных для перевозки большего числа пассажиров. Компания Cruise, являющаяся подразделением General Motors совместно с инженерами Honda представили полностью подготовленный к запуску в серийное производство микроавтобус Origin, снаряженный автоматической системой управления, которая не предусматривает наличия в автомобиле каких либо видимых элементов для ручного вождения.



Подобный шаттлу автомобиль Origin оснащается раздвижными дверцами, открывающимися вдоль кузова, что обеспечивает дополнительную безопасность для проезжающих мимо байкеров. Предназначен микроавтобус для поездок по автомагистралям со скоростным режимом.

Дизайн внутреннего пространства достаточно просторный — сидения обращены друг к другу и к каждому из них подведен индивидуальный порт USB. Над сидениями установлены дисплеи, на которых пассажиры получают информацию о ходе поездки.



Основная особенность Origin — это полное отсутствие элементов управления — руля и педалей. За все операции во время поездки отвечает бортовой центральный компьютер, при этом пассажиры полностью лишены возможности вмешаться в управление авто.

В настоящее время, по заверению руководства компании Cruise, электрокар полностью подготовлен к запуску в серийное производство. Однако не следует ожидать быстрого выхода на трассы Origin, так как конструкция авто не соответствует федеральным нормам США, известным как FMVSS, которые предъявляют определенные требования к конструкции, эксплуатационным характеристикам и долговечности автомобилей.

Микроавтобус Origin способен преодолеть 1,6 млн км без капитального ремонта, что обеспечивает его невысокую удельную стоимость. Тем не менее для начала промышленного выпуска электрических микроавтобусов потребуется длительная работа с регуляторами для получения необходимых сертификатов и разрешений. Пока такие авто будут курсировать в закрытых помещениях General Motors и по кампусу Honda за пределами США.

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