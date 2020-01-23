«Дети — это святое»: Елена Захарова продолжает кормить грудью двухлетнюю дочь

Актриса Елена Захарова продолжает кормить грудью двухлетнюю дочь и не видит в этом ничего страшного. В откровенном разговоре с журналистами звездная мама открыла несколько тщательно скрываемых тайн, связанных с долгожданным ребенком.

Любимая многими зрителями российская актриса театра и кино Елена Захарова известна своими многочисленными ролями, о которых с удовольствием рассказывает поклонникам. Одной из лучших своих работ она считает образ шекспировской Офелии в Театре Олега Табакова. Талантливая актриса запомнилась многим своим участием в популярных телесериалах, например, в «Кадетстве». Нежная и хрупкая на экране, она может проявить неожиданную стойкость в сложных ситуациях. Свою личную жизнь Захарова сумела сделать закрытой темой, несмотря на публичность профессии. Википедия до сих пор публикует только имя первой дочери актрисы от бизнесмена Сергея Мамотова, которую она потеряла в восьмимесячном возрасте. Трагедия привела к разрыву их отношений.

Кто стал отцом девочки, рожденной два года назад, Елена Захарова не считает нужным сообщать. Имя ребенка, а также фотографии малышки звезда относит к категории интимной информации и не собирается потакать ничьему любопытству даже за предлагаемые ей большие деньги. Поэтому скудные сведения, сообщенные матерью о дочери, уже можно считать уникальными. Чувство привязанности настолько сильно, что Захарова не расстается с малышкой надолго, предпочитая даже спать вместе. Знаменитость до сих пор кормит девочку грудью, хотя приходится перестраивать график работы. Однако карьера сейчас не самое главное в жизни актрисы и, не прекращая трудиться, на первое место она ставит здоровье своего долгожданного ребенка.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В приложении для знакомств Tinder появится тревожная кнопка, которую пользователи из США смогут нажать, если во время свидания почувствуют себя в опасности. Об этом 23 января сообщила компания Match Group, которая владеет приложением Tinder. В частности, Match Group анонсировала интеграцию с приложением личной безопасности Noonlight. Это позволит пользователям обращаться в службу экстренной помощи и передавать точные данные о своем […]