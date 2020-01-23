Украина заявила об отказе во въезде двум политикам из «Единой России» и члену КПРФ

23.01.2020, 14:19, Новости дня

Погранслужба Украины отказала во въезде в страну двум представителям партии «Единая Россия» и одному члену КПРФ, сообщили в пресс-службе ведомства. Фамилии россиян не уточняются.

«Вечером, 22 января, в столичных аэропортах «Борисполь» и «Киев (Жуляны)» трое российских политиков не смогли пересечь украинскую границу», – говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Уточняется, что один из них, прилетевший в аэропорт «Борисполь», является членом «Единой России» и «бывшим мэром одного из облцентров РФ». Ему было отказано во въезде на Украину на основании закона Украины «О пограничном контроле», говорится в сообщении. По информации украинской стороны, житель РФ вылетел из Киева рейсом в Германию.

Еще двое россиян, один из которых, согласно сообщению Госпогранслужбы Украины, является членом «Единой России», а второй – КПРФ, «сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции», но не были пропущены и покинули пределы страны.

Напомним, в 2019 году во въезде на Украину было отказано более 7,3 тыс. российским гражданам.



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