Украинец Михайлюк набрал 13 очков в матче NBA, чем помог своей команде победить

Украинский баскетболист клуба «Детройт» Святослав Михайлюк в игре против «Сакраменто» набрал 13 очков, пишет официальный сайт NBA.

Команда, в которой выступает украинец, обыграла «Сакраменто» со счетом 127:106.

Михайлюк провел на площадке 29 минут и кроме 13 очков записал в свой актив три подбора, один перехват, а также трижды потерял мяч.

После 45 поединков команда, в которой выступает украинец, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции NBA.

В следующем матче «Детройт» встретится с БК «Мемфис». Поединок пройдет в ночь на 25 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В соответствии с новым Всемирным антидопинговым кодексом, вступающим в силу с 1 января 2021 года, спортсменам запретят пить слабоалкогольные напитки перед сдачей допинг-пробы, сообщила заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая. «Новый международный стандарт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) запретит употребление алкоголя на пункте допинг-контроля. Речь идет о пиве в первую очередь. Сейчас каждое антидопинговое […]