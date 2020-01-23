Украинец Михайлюк набрал 13 очков в матче NBA, чем помог своей команде победить

23.01.2020, 14:18, Новости дня

Украинский баскетболист клуба «Детройт» Святослав Михайлюк в игре против «Сакраменто» набрал 13 очков, пишет официальный сайт NBA.

Команда, в которой выступает украинец, обыграла «Сакраменто» со счетом 127:106.

Михайлюк провел на площадке 29 минут и кроме 13 очков записал в свой актив три подбора, один перехват, а также трижды потерял мяч.

После 45 поединков команда, в которой выступает украинец, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции NBA.

В следующем матче «Детройт» встретится с БК «Мемфис». Поединок пройдет в ночь на 25 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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