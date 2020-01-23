ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины

Евросоюз приостановил импорт мяса птицы из Украины, сообщил 23 января в Facebook пресс-центр Госпродпотребслужбы.

«ЕС приостановил импорт, не учтя предыдущих партнерских договоренностей. По оперативному сообщению, которое поступило вчера вечером от Европейской комиссии, временно приостановлен ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. При этом яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают», – сказано в сообщении.

Отмечается, что Украина как член Всемирной торговой организации и Всемирной организации здравоохранения животных безотлагательно проинформировала международных торговых партнеров о случае птичьего гриппа в Винницкой области.

«Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами – членами ЕС. Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны», – добавили в Госпродпотребслужбе.

В Винницкой области 18 января были зарегистрированы случаи птичьего гриппа.

«По оперативным данным на 23 января, вся имеющаяся в эпизоотическом очаге птица умерщвлена гуманным бескровным методом и сожжена. Начались мероприятия по проведению дезинфекционных работ. С целью установления источника инфекции ведется эпизоотическое расследование. По предварительным данным, вероятной причиной занесения возбудителя гриппа в хозяйства были дикие и синантропные птицы. Ситуация с гриппом птицы находится под контролем Госпродпотребслужбы», – продолжили в пресс-центре.

Подчеркивается, что последний раз случаи гриппа птицы в Украине фиксировались в конце 2016 – начале 2017 годов, при этом Европейский союз так и не снял с Украины ранее введенных торговых ограничений.

ЄС призупинив імпорт, не врахувавши попередніх партнерських домовленостейЗа оперативним повідомленням, яке надійшло… Posted by Держпродспоживслужба on Neljapäev, 23. jaanuar 2020

Запрет ЕС на экспорт птицы из Украины действовал с декабря 2016 года, в мае 2017-го его сняли из большинства регионов Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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