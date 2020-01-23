Путин успокоил мать израильтянки, которая находится в российской тюрьме

23.01.2020, 14:14, Новости дня

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Израиль в четверг сообщил, что он заверил мать Наамы Иссахар – женщины с двойным американо-израильским гражданством, которая находится в российской тюрьме по обвинениям, связанным с наркотиками, — что с ее дочерью все будет хорошо.

Израиль призывает Россию освободить Иссахар, которую российский суд в октябре приговорил к семи с половиной годам тюрьмы по обвинениям в контрабанде наркотиков.

Уроженка штата Нью-Джерси, Иссахар была арестована в апреле прошлого года, после того как полиция обнаружила в ее багаже девять грамм марихуаны во время пересадки в московском аэропорту.



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