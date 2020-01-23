Под Москвой у двух мужчин нашли полтора килограмма героина

Почти полтора килограмма героина обнаружили полицейские у двух мужчин в подмосковном Одинцово. Большая часть наркотиков хранилась у подозреваемых в деревне Шульгино.
Кроме того, в телефонах злоумышленников были найдены адреса так называемых закладок. Правоохранители завели дело о покушении на незаконную наркоторговлю, предусматривающее до 20 лет лишения свободы. Злоумышленники отправлены под стражу, пишет сайт «Подмосковье сегодня».
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