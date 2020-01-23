Под Москвой у двух мужчин нашли полтора килограмма героина

Почти полтора килограмма героина обнаружили полицейские у двух мужчин в подмосковном Одинцово. Большая часть наркотиков хранилась у подозреваемых в деревне Шульгино.

Кроме того, в телефонах злоумышленников были найдены адреса так называемых закладок. Правоохранители завели дело о покушении на незаконную наркоторговлю, предусматривающее до 20 лет лишения свободы. Злоумышленники отправлены под стражу, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Меры государственной поддержки семей с двумя детьми превышают 2 млн рублей – более 40% общих расходов при приобретении квартиры в ипотеку на рыночных условиях, говорится в пресс-релизе компании «Дом.РФ». «Для расчета брались средние по рынку показатели: площадь квартиры – 54 квадратных метров, стоимость 1 квадратного метра – 57 тыс. рублей (медианная стоимость 1 квадратного метра […]