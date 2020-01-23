В ОНК рассказали о реакции Иссахар на встречу Путина с ее матерью

Осужденная в РФ израильтянка Наама Иссахар видела новостной сюжет о визите президента РФ Владимира Путина в Израиль, в ходе которого он встретился с ее матерью и с премьером Биньямином Нетаньяху, сообщил член ОНК Московской области, корреспондент RT Даниил Ломакин.
«Я до сих пор не верю, что меня освободят. Вещи собрала на этап еще вчера, а теперь жду», – рассказала она RT.
По словам Иссахар, больше всего на свободе ей хочется выпить кофе с мамой и обнять сестру, у которой недавно был день рождения.
Чем займется после освобождения, израильтянка пока не знает. «Возможно, буду работать переводчиком с русского языка», – шутит девушка.
Правозащитник добавил, что никаких жалоб на условия содержания у нее не было.
Пока официальных документов о помиловании в СИЗО нет.
Ранее в четверг российский лидер, находящийся с визитом в Израиле, провел встречу с матерью осужденной израильтянки. После встречи он отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи». «Мама очень переживает, я вижу это. Я ей сказал и еще раз хочу повторить: все будет хорошо», – заверил президент.
В четверг СМИ сообщили, что решение о помиловании осужденной в РФ за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар уже принято.
Перед этим сообщалось, что РФ и Израиль ведут переговоры об обмене помилования осужденной израильтянки Наамы Иссахар на право собственности на Александровское подворье.
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