В ОНК рассказали о реакции Иссахар на встречу Путина с ее матерью

Осужденная в РФ израильтянка Наама Иссахар видела новостной сюжет о визите президента РФ Владимира Путина в Израиль, в ходе которого он встретился с ее матерью и с премьером Биньямином Нетаньяху, сообщил член ОНК Московской области, корреспондент RT Даниил Ломакин.

«Я до сих пор не верю, что меня освободят. Вещи собрала на этап еще вчера, а теперь жду», – рассказала она RT.

По словам Иссахар, больше всего на свободе ей хочется выпить кофе с мамой и обнять сестру, у которой недавно был день рождения.

Чем займется после освобождения, израильтянка пока не знает. «Возможно, буду работать переводчиком с русского языка», – шутит девушка.

Правозащитник добавил, что никаких жалоб на условия содержания у нее не было.

Пока официальных документов о помиловании в СИЗО нет.

Ранее в четверг российский лидер, находящийся с визитом в Израиле, провел встречу с матерью осужденной израильтянки. После встречи он отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи». «Мама очень переживает, я вижу это. Я ей сказал и еще раз хочу повторить: все будет хорошо», – заверил президент.

В четверг СМИ сообщили, что решение о помиловании осужденной в РФ за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар уже принято.

Перед этим сообщалось, что РФ и Израиль ведут переговоры об обмене помилования осужденной израильтянки Наамы Иссахар на право собственности на Александровское подворье.

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