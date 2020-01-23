Премьер Украины назвал число живущих за чертой бедности сограждан

23.01.2020, 14:12, Новости дня

За чертой бедности живут более 10 млн украинцев, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук, выступая на Ukrainian Breakfast 2020 в Давосе.

«К сожалению, более чем 10 миллионов человек, украинцев, до сих пор живут за чертой бедности, и пока мы имеем такое бедное население, такое количество людей, которые должны думать о том, как прокормить семью, мы будем иметь огромные предпосылки для коррупции», – сказал Гончарук, передает РИА «Новости».

Премьер добавил, что для уничтожения коррупции необходимо системно поднимать уровень жизни граждан.

Ранее на Украине заявили, что страна автоматически перенесется из эпохи бедности в эпоху нищеты. 



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