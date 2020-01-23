Мнение: Россия как Кения, Мавритания, Парагвай и Уганда…

Transparency International снова все подсчитал и составил очередной рейтинг восприятия коррупции.

России вновь, как и год назад, получила 28 баллов из 100 возможных, где 0 баллов оцениваются, как высокая степень коррупции, а 100 — полное отсутствие коррупции.

По 28 балов, как и Россия, набрали Доминикана, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда…. Более махровая коррупция, чем у нас и в Кении, в таких странах, как Сирия (13 баллов), Южный Судан (12 баллов) и Сомали (9 баллов).

«Точечные меры, принимаемые органами власти, которые отвечают за противодействие коррупции, а также локальные поправки к законодательству не способны кардинально изменить ситуацию в нашей стране — для этого необходимо выстраивать инклюзивную систему согласования интересов общественных акторов, которая не позволит власти принимать необдуманные решения в интересах узкой группы лиц», — объясняет Антон Поминов, директор Центра «Трансперенси Интернешнл — Р».

Справедливости ради, стран, где коррупции вообще нет, Transparency International не обнаружил. Даже лидеры рейтинга – Дания и Новая Зеландия — не смогли полностью искоренить коррупцию, набрав «всего» 87 баллов из 100.

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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