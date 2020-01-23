Турция заявила о совместимости российских С-400 с системами НАТО

Российские С-400 совместимы с системами Североатлантического альянса, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, необходима рабочая группа для изучения этого вопроса, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В середине декабря Турция сообщала, что предложила купить американские системы ПРО «Пэтриот» (Patriot) и в настоящее время ждет ответа от США.
Анкара заявляла, что была вынуждена закупить у РФ комплексы С-400, поскольку западные страны не хотели продавать ей системы ПРО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказывал о перепалке с главой Франции Эммануэлем Макроном из-за С-400.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
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