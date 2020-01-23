В Роспотребнадзоре назвали способы предотвратить переутомление

С переутомлением мог сталкиваться любой человек в мире. Роспотребнадзор дал некоторые рекомендации, как предотвратить появление этого ощущения.

Человеческий организм способен терять силы в связи с усталостью, которая появляется из-за регулярной тяжелой работы, дефицита полноценного отдыха, домашних дел и прочих жизненных моментов. Чтобы избежать всего этого, сотрудники отечественного ведомства посоветовали гражданам правильно питаться и спать достаточное количество часов. Сбалансированный прием пищи можно назвать залогом здорового образа жизни, положительного настроения и крепкого иммунитета. Важно также помнить о незначительных перерывах во время сложного труда. В Роспотребнадзоре рекомендуют отвлекаться и давать возможность уму и телу немного расслабиться. К примеру, человеку можно пройтись или просто посидеть с закрытыми глазами, слушая в наушниках любимую музыку.

Напомнили в ведомстве о важной роли физических нагрузок. Крайне полезно много гулять пешком и, в частности, уделять время спортивным занятиям. При этом, не рекомендуется откладывать это на поздний вечер или ночь, потому как не удастся полноценно выспаться, что нанесет немалый вред здоровью.

Предотвратить утомление реально, правильно спланировав собственный день. В этом случае стоит заблаговременно составить перечень необходимых дел и в процессе работы отталкиваться именно от него. Не нужно стремиться сделать больше, чем может выдержать организм, надо рассчитывать силы. Окажется полезным и приятный досуг. Главное — это позитив, получаемый в данный момент, например, от хорошего фильма или чтения интересной книги, отмечают в Роспотребнадзоре.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Меры государственной поддержки семей с двумя детьми превышают 2 млн рублей – более 40% общих расходов при приобретении квартиры в ипотеку на рыночных условиях, говорится в пресс-релизе компании «Дом.РФ». «Для расчета брались средние по рынку показатели: площадь квартиры – 54 квадратных метров, стоимость 1 квадратного метра – 57 тыс. рублей (медианная стоимость 1 квадратного метра […]