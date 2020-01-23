Скандалы: «Деньги приходят, уходят, не в них счастье»

49-летняя Наталия Стенина — сестра нового премьер-министра Михаила Мишустина — владеет недвижимостью на 1 млрд рублей (фото)

Московский район Хамовники — концентрация элитного жилья в нескольких километрах от Кремля. Недалеко от стадиона «Лужники», на месте бывшего хлебозавода №6 на улице Ефремова, раскинулся жилой комплекс Knightsbridge Private Park, названный в честь престижного лондонского района Найтсбридж. Knightsbridge Private Park представляет собой замкнутый квартал с собственным внутренним парком площадью два гектара, выполненным по проекту британского ландшафтного дизайнера.

Архитектура комплекса выдержана в английском стиле, а с одной из сторон он обнесен не просто металлическим забором, а каменной стеной высотой более двух метров.

Именно за этим забором находится дом, квартирой в котором владеет 49-летняя Наталия Стенина — сестра нового премьер-министра Михаила Мишустина. В публичном реестре этой информации нет.

Собственник — «Российская Федерация»

В выписке из Росреестра на квартиру на улице Ефремова имя Стениной скрыто. Вместо нее указано «Российская Федерация».

Но в закрытой базе Федеральной налоговой службы (ФНС), которую до последнего времени возглавлял Мишустин, квартира в Knightsbridge Private Park относится к налогооблагаемому имуществу Наталии Стениной.

Данные из внутренней системы ФНС Би-би-си предоставил источник, имеющий доступ к персональным данным россиян.

Номер свидетельства, на основании которого «Российская Федерация» стала собственником квартиры в системе Росреестра, совпадает с номером свидетельства, по которому ту же квартиру приобрела Наталия Стенина из базы ФНС.

Недвижимость чиновников или их родственников стали записывать на «Российскую Федерацию» в последнее время. Например, именно «Российская Федерация» была указана в качестве собственника участка главы Роснефти Игоря Сечина или особняка руководителя УФСБ по Москве Алексея Дорофеева в Подмосковье.

Точно так же за «Российской Федерацией» скрыты нынешние владельцы загородного дома Михаила Мишустина в поселке Николина Гора на Рублевке. Скорее всего, сейчас он принадлежит детям премьера, отмечало ранее издание «Проект».

Въезд в Knightsbridge Private Park сторожат сразу три охранника в камуфляже. Жильцов они, по их словам, не знают: домой собственники попадают через подземный паркинг.

Если бы охранники всматривались, кто сидит за тонированными стеклами автомобилей, то могли бы обнаружить, например, действующего главу «Почты России» Николая Подгузова. О том, что в элитном комплексе ему принадлежит квартира площадью более 380 кв. м, рассказывало издание Insider.

Апартаменты Наталии Стениной — скромнее. Летом 2018 года она приобрела квартиру площадью более 170 кв. м и потолками высотой свыше 3 метров. Осенью 2019 года она оформила покупку и места в подземном паркинге.

Стоимость сделок неизвестна. Средняя стоимость квадратного метра в Knightsbridge Private Park составляет сейчас около 1 млн рублей, следует из данных ЦИАН. Таким образом, сейчас квартира Стениной стоит около 180 млн рублей. Примерно во столько же она могла обойтись и в 2018 году, судя по архивным ценам портала «Квадрум».

Резиденция на Истре

Квартира в Knightsbridge Private Park — не единственная элитная недвижимость Стениной. В 2014 году она приобрела двухэтажный жилой дом в коттеджном поселке Agalarov Estate в деревне Захарово Истринского района Подмосковья.

Как и в случае с апартаментами в Хамовниках, в Росреестре вместо имени Стениной указано «Российская Федерация». В той же базе ФНС собственником дома числится именно сестра Мишустина. Номера свидетельств о регистрации права в обеих системах совпадают.

В аккаунте сына Стениной Михаила в одной из соцсетей (сейчас он закрыт) Би-би-си обнаружила фотографии, сделанные на территории Agalarov Estate.

На одной из них Михаил Стенин заходит в дом, на стене которого размещена табличка с номером. Домом с таким же номером, по данным Росреестра, в Agalarov Estate владеет «Российская Федерация».

Среди соседей Стениной по Agalarov Estate — певцы Эмин Агаларов и Стас Михайлов.

Коттеджный поселок Agalarov Estate — проект Crocus Group миллиардера Араза Агаларова.

В 2019 году Forbes включил в его в топ-5 списка «королей российской недвижимости»: ему принадлежат торгово-развлекательные комплексы в столице, а также концертный зал «Крокус Сити Холл». Там выступают популярные российские и иностранные артисты, в том числе сын Араза Агаларова Эмин.

Дома, построенные в Agalarov Estate, сам застройщик позиционирует как резиденции. На территории поселка есть озера, поле для гольфа, три теннисных корта и вертолетная площадка.

В 2017 году свой юбилей в Agalarov Estate праздновал певец Григорий Лепс. Сейчас рыночная стоимость дома Стениной и участка под ним — около 370 млн рублей (данные портала ЦИАН).

Помимо собственности в Agalarov Estate, у Наталии Стениной есть дом в другом элитном районе Подмосковья — на Николиной горе, где находится и дом ее брата.

На Николиной горе у Стениной дом площадью 740 кв. м и небольшой домик в 150 кв. м.

По данным Росреестра, в 2009 году их сестре премьера подарил предприниматель Александр Удодов — ее партнер по ресторанному бизнесу.

Жена Удодова в свое время владела танцевальной школой Decadance вместе с женой Михаила Мишустина. Школа работала в ТЦ «Барвиха Luxury Village» все на той же Рублевке.

По подсчетам «Открытых медиа», родственникам Мишустина на Николиной горе принадлежат 2,6 га земли на сумму в 1,5 млрд рублей. Из них 1,3 га — у сестры премьера. Стоимость ее активов в этой части Рублевки в современных ценах — около 350 млн рублей.

Как и в случае с другими объектами, в Росреестре имя Стениной скрыто, но в базе ФНС недвижимость относится к ее собственности.

Таким образом, в сумме сестра Михаила Мишустина владеет жилой недвижимостью и землей на сумму примерно 900 млн рублей.

Убыточный бизнес

«Деньги приходят, уходят, не в них счастье. Самым важным на свете всегда будут люди, которые были с вами в самые трудные времена», — написала Наталия Стенина на своей страничке в «Одноклассниках» в 2012 году.

Занимается ли сестра премьер-министра чем-то, что приносит деньги?

В начале нулевых она, как в свое время и отец Мишустина, трудилась в «Аэрофлоте», рассказал Би-би-си источник, имеющий доступ к базам персональных данных россиян. Работала ли Стенина где-то потом, не известно.

Примерно с 2015 года ей принадлежали 25% ресторана «Недальний Восток» на Тверском бульваре Москвы. Остальные доли — у известного ресторатора Аркадия Новикова и девелопера Александра Удодова.

В начале 2019 года ресторан закрылся. Стенина с партнерами также владеют зданием, где работало это заведение. Текущая рыночная стоимость доли Стениной — около 140 млн рублей.

За период с 2015 по 2018 годы совокупный убыток ресторана составил более 20 млн рублей, и только в 2017 году он получил небольшую прибыль — 3,6 млн рублей (данные «СПАРК-Интерфакс»).

Компания, на которую записано здание на Тверском бульваре, приносит своим владельцам около 100 тысяч рублей прибыли в год.

Закрывшийся ресторан и здание — единственные известные активы сестры Мишустина, что, конечно, не исключает наличие долей в непубличных компаниях.

Не может похвастаться крупными бизнес-успехами и ее муж Сергей: до 2016 года он возглавлял небольшую фирму из подмосковного Долгопрудного, работавшую в сфере недвижимости с выручкой около 1,5 млн рублей в год.

Зато Наталия Стенина активно выступает соучредителем некоммерческих организаций, в которых логичнее смотрелась бы фамилия самого Михаила Мишустина.

Стенина указана одним из создателей фонда восстановления Спасского храма в селе Уборы неподалеку от Николиной горы. Самого Мишустина в списке нет, хотя знакомый премьера рассказал Би-би-си, что тот охотно жертвует деньги церкви.

Летом 2017 года храм торжественно освятил митрополит Ювеналий и вручил Мишустину патриарший знак храмостроителя. На общей фотографии, опубликованной на сайте Московской епархии, рядом с Ювеналием стоит Мишустин, а Стенину среди почетных гостей Би-би-си не обнаружила.

Мишустин также увлекается хоккеем. Он играл за любительскую команду «Спортима» из Одинцовского района.

Среди учредителей одноименной организации — все тот же Александр Удодов и совладелец УГМК, миллиардер Андрей Бокарев. Единственная женщина в списке создателей «Спортимы» — Наталия Стенина, об увлечении которой хоккеем ничего не известно.

Значит ли это, что Стенина может представлять интересы Михаила Мишустина в различных проектах и активах? Би-би-си задала соответствующие вопросы самой Стениной через ее аккаунт в «Одноклассниках» и в пресс-службу правительства. Ответа не последовало.

Андрей Захаров

При участии Фариды Рустамовой

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Бывший министр культуры Владимир Мединский стоял за кампаниями против независимых российских театральных деятелей, которые закончились судебными делами. Об этом стало известно из взломанной почты «духовника Путина» митрополита Тихона (Шевкунова), архив которой опубликовал телеграм-канал «Black Mirror». Как следует из архива писем, Мединский внимательно отслеживал деятельность художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и жаловался на него «духовнику Путина» митрополиту Тихону (Шевкунову) […]