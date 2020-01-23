МВД: в 2019 году на митингах в Москве задержали три тысячи человек

В 2019 году в Москве на политических акциях протеста задержаны более трех тысяч человек. Всего за год состоялось 155 акций. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на материалы столичной полиции.
По данным полиции, всего на массовых мероприятиях за прошедший год задержали свыше пяти тысяч человек.
По словам главы столичной полиции Олега Баранова, в 2019 году количество протестных акций на политические темы выросло. «Более чем на 50% возросло количество публичных акций, число которых составило более 18,5 тысяч, и более чем на 60) общественно-политических мероприятий», — сказал он.
По его словам, особое внимание было уделено обеспечению безопасности во время выборов депутатов в Московскую городскую думу в сентябре 2019 года.
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