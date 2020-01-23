Автоновости: Автомобили с пробегом дорожают вслед за новыми

Происходящее на рынке новых легковых автомобилей в России не может не отражаться на ситуации с вторичным рынком: все процессы рано или поздно там повторяются, но с некоторыми корректировками. И в 2019-м машины с пробегом подорожали чуть ли не заметнее, чем новые.

Средняя стоимость самых свежих предложений на рынке – автомобилей в возрасте до трех лет – выросла по сравнению с показателями 2018 года на 6,6%. По данным агентства "Автостат", в среднем "трехлетка" стоит сейчас 1 217 800 рублей.

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Автомобили, которые начали поступать на вторичный рынок примерно в 2014 году, когда, собственно, и начались необратимые ценовые процессы, подорожали сильнее всего. Машины с пробегом в возрасте до пяти лет выросли в цене сразу на 13,4% — их средняя стоимость по итогам 2019 года составляет 909 400 рублей.

Что особенно интересно, затронул этот процесс и цены на весьма пожилых представителей рынка: по данным агентства, подорожали даже машины в возрасте 10 лет и старше, чей прайс прибавил 3,5%. В среднем за такой автомобиль придется заплатить 338 200 рублей.

Таким образом, цена среднестатистического автомобиля с пробегом в нашей стране по сравнению с 2018 годом выросла на 6,2% и составила 596 500 рублей.

Ранее сообщалось, что вышеописанные процессы не привели к увеличению средней суммы сделки на вторичке: при прочих равных условиях покупатели теперь ориентируются на более возрастные автомобили вместо того, чтобы переплачивать за то, чего им действительно бы хотелось.

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