Автоновости: Россияне полюбили платные дороги

Подсчитано, на сколько увеличилось в нашей стране число пользователей платных магистралей – и прогресс заставляет прийти к выводу о перспективности такого подхода к перемещению между городами. На отдельных маршрутах трафик вырос практически втрое.

132 миллиона водителей так или иначе воспользовались в прошлом году услугами госкомпании "Автодор", которая управляет трассами М1, М3, М4 и М11. По данным "Коммерсанта", это на 19% больше, чем в прошлом году, причем львиная доля поездок – 69% – пришлась на легковые автомобили.

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Рекордсменом по приросту трафика аналитики назвали трассу М11, которая соединяет Москву и Санкт-Петербург: если в 2018-м по еще недостроенной на тот момент магистрали было совершено 4,8 млн поездок, то в 2019-м – уже более 11,2 млн, а это на 266% больше. В "Автодоре" отметили, что прирост состоялся в том числе и благодаря локальным поездкам на небольшие расстояния.

По участку М11 от МКАД до Солнечногорска, которым управляет Северо-Западная концессионная компания, проехало 18,7 млн машин – это на 8,3% больше, чем в 2018 году. Трасса М4 "Дон" продемонстрировала 109 млн поездок (+16%), обход Одинцово – 20,8 млн поездок (+5%), а рекордсменом по числу зафиксированных оплат стал Западный скоростной диаметр Петербурга, который посетили более 98 млн машин.

В целом же, по подсчетам издания, в 2019 году россияне заплатили за проезд по магистралям 267 миллионов раз. Интересно, что некоторые эксперты уверяют, что цифра могла бы быть и больше, если бы строители и операторы платных дорог позаботились о соответствующем уровне инфраструктуры и придорожного сервиса.

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