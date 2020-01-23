Словацкого министра задержали за хулиганство

Министр окружающей среды Словакии Ласло Солимош и его брат были задержаны полицией за хулиганство, сообщили СМИ.
Как передает Словацкое радио, Салимош с братом были доставлены в среду вечером в одно из отделений полиции в Братиславе после того, как устроили скандал в китайском ресторане на Лауринской улице, передает ТАСС.
Они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
По информации радио, братья подрались с персоналом ресторана и разбили стеклянную дверь. Один из официантов обратился за медицинской помощью. В ходе инцидента политик кричал, что занимает пост министра и требует к себе должного уважения.
Солимош с братом были допрошены полицией и затем отпущены. Им грозит уголовное дело по статьям хулиганство и нанесения имущественного вреда.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: видео Видео: Христина Соловій / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Галину Волчек похоронят рядом с Марком Захаровым / 27 декабря
- Пожар в Одессе. В ГСЧС заявили, что надежды найти выживших в здании на Троицкой, 25 нет / 6 декабря
- Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Ирак / 3 января
- Большинство южнокорейцев назвали свою страну «адом» / 31 декабря
- Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением / 1 января
- Euronews — космонавты рассказали, как выращивают и дегустируют урожай на МКС / 28 ноября
- «Якщо хочеш новий рік». Вышел клип Pianoбой. Видео / 23 декабря
- Одного из главарей «Талибана» уничтожили в ходе рейда ВВС Афганистана / 12 января