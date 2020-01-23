Словацкого министра задержали за хулиганство

23.01.2020, 13:58, Новости дня

Министр окружающей среды Словакии Ласло Солимош и его брат были задержаны полицией за хулиганство, сообщили СМИ.

Как передает Словацкое радио, Салимош с братом были доставлены в среду вечером в одно из отделений полиции в Братиславе после того, как устроили скандал в китайском ресторане на Лауринской улице, передает ТАСС.

Они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По информации радио, братья подрались с персоналом ресторана и разбили стеклянную дверь. Один из официантов обратился за медицинской помощью. В ходе инцидента политик кричал, что занимает пост министра и требует к себе должного уважения.

Солимош с братом были допрошены полицией и затем отпущены. Им грозит уголовное дело по статьям хулиганство и нанесения имущественного вреда.



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Последнее: видео Видео: Христина Соловій / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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