Сотрудника МЧС обвинили в гибели пяти человек при прорыве трубы в Перми

Сотруднику надзорного подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Разифу Исмакаеву предъявлено обвинение в халатности по делу о гибели в мини-отеле пяти человек при прорыве трубы в Перми, сообщил близкий к следствию источник.
«Исмакаеву предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц», – сообщил источник ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник в пермском мини-отеле «Карамель» произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Помещение было затоплено, в результате погибли пять человек, в том числе ребенок, еще трое человек с ожогами госпитализированы. Пострадали двое спасателей. Эвакуационный выход из мини-отеля в момент происшествия был закрыт.
Возбуждено уголовное дело, расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России.
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