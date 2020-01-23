Более 600 заболевших. Китайский город Ухань закрыли на карантин из-за смертельного вируса

В Китае пневмонией заболели уже 617 человек.

Китайские власти закрыли выезд из города Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса.

С 23 января аэропорты и железнодорожные станции Уханя будут закрыты для отправления пассажиров. Власти не упомянули автомобили, но заявили, что жители Уханя не должны покидать город без острой необходимости, отмечает South China Morning Post.

Кроме того, в Ухане будет остановлено движение общественного транспорта, в частности, автобусов, метро и паромов. По информации South China Morning Post, жителям города посоветовали носить маски и избегать скопления людей на улицах.

Власти заявили, что ограничения направлены на то, чтобы контролировать эпидемию коронавирусной инфекции нового типа. Когда движение транспорта будет восстановлено, не уточняется.

В Китае пневмонией заболело уже 617 человек, в тяжелом состоянии находятся 95 зараженных, восемь — умерли. Случаи заражения выявили также в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

В то же время в России весь багаж и ручную кладь прибывших из Юго-Восточной Азии теперь вручную проверяют сотрудники Россельхознадзора.

Ученые не исключают, что смертельный коронавирус может «приехать» в посылке или в замороженных продуктах. Он отлично переносит минусовую температуру.

Первые случаи коронавируса в России – штамм привезли авиапассажиры в Москву и Питер

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Антимонопольное ведомство Италии возбудило дело в отношении компании Facebook из-за неисполнения социальной сетью предписания, выпущенного в связи с ее коммерческой практикой в отношении данных пользователей. В связи с новым расследованием, Facebook может быть оштрафована на 5 млн евро, информирует РАПСИ со ссылкой на Reuters. Ранее, в ноябре 2018 года, итальянская служба защиты конкуренции заявила, что […]