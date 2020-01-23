Новый министр культуры скрыла вызвавший ажиотаж аккаунт в ЖЖ

23.01.2020, 10:56, Новости дня

Сегодня аккаунт в ЖЖ о нелюбви Ольги Любимовой чуть ли не всех сфер культуры, скрыт от всех.

Вызвавший большой резонанс аккаунт в заброшенном ЖЖ (Живой журнал) нового чиновника в правительстве Ольги Любимовой, был скрыт от посторонних. Благодаря любознательным журналистам стало известно, что новый министр культуры не особо чествует саму культуру. Любимова честно признается, что не любит ходить на выставки, в оперу, музеи, на экскурсии, ее тошнит от писем недовольных людей, не понимает артхаусное кино, и (о, ужас) не хочет видеть Мону Лизу. Также новый госслужащий говорит, что не пойдет на митинги, адом считает присутствие на всевозможных чествованиях, не желает жить в Швейцарии. Но больше всего «откопавших» аккаунт возмутили орфографические ошибки автора.

Впрочем, это откровение, которое выглядит практически как «манифест», было написано еще в 2008 году, когда Любимовой было 40. За 12 лет человек сильно меняется. Не исключено, что сейчас министр и Мону Лизу увидела, и терпимее стала относиться к ушедшим. Что же касается любви к фильмам, не рассчитанным на широкую публику, так они мало кому и нравятся. Как бы то ни было, скрыв этот аккаунт Любимова косвенно подтвердила, что автор – она, соответственно, точка в споре: ее или не ее – можно поставить. Впрочем, такой пост могла бы написать большая часть населения России, и ничего в этом удивительного нет. Вот только с орфографическими ошибками трудно смириться. Откровенный пост в ЖЖ Ольги Любимовой был растиражирован СМИ накануне.

Фото: DW



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