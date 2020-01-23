К 2060 году половина россиян окажутся пенсионерами

Доля пожилых людей растет, а молодых – сокращается.

47% населения России будут пенсионерами к 2060 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse.

По мнению аналитиков, мир находится в самом разгаре демографических перемен: доля пожилых людей растет, а молодых – сокращается.

То, что раньше казалось проблемой отдельных развитых стран, сегодня становится глобальной проблемой. Если еще в 1950 г. на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения планеты, уже в 2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г. превысит 27%.

Большинству стран придется реформировать пенсионную систему так, чтобы финансировать растущее число пенсионеров (которые к тому же будут получать пенсию дольше, чем прошлые поколения) на фоне сокращения рабочей силы.

Без реформ и ускорения темпов роста производительности труда темпы роста мировой экономики могут замедлиться, а благосостояние людей – снизиться.

Ранее мы писали, что российские пенсионеры массово уезжают из страны.

Фото: А.Хлебин

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