К 2060 году половина россиян окажутся пенсионерами

23.01.2020, 13:55, Новости дня

Доля пожилых людей растет, а молодых – сокращается.

47% населения России будут пенсионерами к 2060 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse.

По мнению аналитиков, мир находится в самом разгаре демографических перемен: доля пожилых людей растет, а молодых – сокращается.

То, что раньше казалось проблемой отдельных развитых стран, сегодня становится глобальной проблемой. Если еще в 1950 г. на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения планеты, уже в 2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г. превысит 27%.

Большинству стран придется реформировать пенсионную систему так, чтобы финансировать растущее число пенсионеров (которые к тому же будут получать пенсию дольше, чем прошлые поколения) на фоне сокращения рабочей силы.

Без реформ и ускорения темпов роста производительности труда темпы роста мировой экономики могут замедлиться, а благосостояние людей – снизиться.

Ранее мы писали, что российские пенсионеры массово уезжают из страны.

Фото: А.Хлебин



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Антимонопольное ведомство Италии возбудило дело в отношении компании Facebook из-за неисполнения социальной сетью предписания, выпущенного в связи с ее коммерческой практикой в отношении данных пользователей. В связи с новым расследованием, Facebook может быть оштрафована на 5 млн евро, информирует РАПСИ со ссылкой на Reuters. Ранее, в ноябре 2018 года, итальянская служба защиты конкуренции заявила, что […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика